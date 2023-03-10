В Калужской области выбирают самую красивую сотрудницу СИЗО
В Калуге 10 марта выбирают мисс КГУ, а в Людиново стартовал конкурс «Мисс СИЗО-2». Об этом сообщили в управлении федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области.
Конкурс проводится в онлайн-формате.
До 15 марта все желающие могут отдать свой голос одной из пяти работниц людиновского следственного изолятора №2.
Анастасия Позднякова.
Работает начальником психологической лаборатории СИЗО-2, увлекается художественной гимнастикой.
Анастасия Тимофеева.
Младший инспектор ОРиН. Увлекается вышиванием и ездой на велосипеде.
Валерия Лушина.
Инструктор-кинолог. Увлекается вязанием и спортом.
Юлия Новикова.
Начальник отдела специального учета. Увлекается рукоделием и рисованием.
Марина Фунтикова.
Оператор отдела охраны. Увлекается легкая атлетикой.
За кого бы вы проголосовали?
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