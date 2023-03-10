В Калужской области выбирают самую красивую сотрудницу СИЗО

В Калуге 10 марта выбирают мисс КГУ, а в Людиново стартовал конкурс «Мисс СИЗО-2». Об этом сообщили в управлении федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области.

Конкурс проводится в онлайн-формате.

До 15 марта все желающие могут отдать свой голос одной из пяти работниц людиновского следственного изолятора №2.

Анастасия Позднякова.

Работает начальником психологической лаборатории СИЗО-2, увлекается художественной гимнастикой.

Анастасия Тимофеева.

Младший инспектор ОРиН. Увлекается вышиванием и ездой на велосипеде.

Валерия Лушина.

Инструктор-кинолог. Увлекается вязанием и спортом.

Юлия Новикова.

Начальник отдела специального учета. Увлекается рукоделием и рисованием.

Марина Фунтикова.

Оператор отдела охраны. Увлекается легкая атлетикой.

За кого бы вы проголосовали? Анастасия Позднякова Анастасия Тимофеева Валерия Лушина Юлия Новикова Марина Фунтикова Голосование заканчивается 24/03/2023

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.