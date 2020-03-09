Фонд капремонта прокомментировал статью о разрушении дома в центре Калуги

В четверг, 9 марта, мы опубликовали статью «В Калуге дом из программы капремонта исключили, а деньги продолжили брать». После ее выхода с нашей редакцией связались сотрудники Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области и уточнили информацию от Управления жилищно-коммунального хозяйства Калуги, полученную в ходе подготовки статьи, на основании которой мы сделали ряд выводов.

В ведомстве пояснили, что дом 46а, расположенный на улице Дзержинского в Калуге, исключили из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы Постановлением правительства Калужской области от 10.01.2020 № 10. А последнее начисление взносов на капремонт было осуществлено Фондом в декабре 2019 года.

Обращаем внимание читателей на то, что согласно информации Фонда капитального ремонта, они прекратили начисление взносов сразу после исключения из региональной программы, а именно с 1 января 2020 года.

В Фонде капитального ремонта добавили, что возврат ранее уплаченных собственниками помещений взносов на капитальный ремонт осуществляется в заявительном порядке, с предоставлением документов, подтверждающих право собственности, а также реквизитов банковского счета.

- На данный момент в адрес Фонда обратился собственник только одного помещения и 20.03.2020 ему были возвращены ранее оплаченные взносы на капитальный ремонт в полном объеме, - рассказала нам исполняющий обязанности директора Фонда Александр ФЕДОТОВ. - Иных обращений по возврату ранее уплаченных взносов на капитальный ремонт в адрес Фонда не поступало.

Также сотрудники Фонда утверждают, что проинформировали собственников помещений об исключении из региональной программы и порядке возврата ранее уплаченных взносов на капитальный ремонт.

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