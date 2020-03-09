Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Клиника года История Калуги Статьи

Фонд капремонта прокомментировал статью о разрушении дома в центре Калуги

Ирина Будникова , Фото автора
Опубликовано: 09.03.2023 18:00 4 574
Фонд капремонта прокомментировал статью о разрушении дома в центре Калуги

В четверг, 9 марта, мы опубликовали статью «В Калуге дом из программы капремонта исключили, а деньги продолжили брать». После ее выхода с нашей редакцией связались сотрудники Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области и уточнили информацию от Управления жилищно-коммунального хозяйства Калуги, полученную в ходе подготовки статьи, на основании которой мы сделали ряд выводов.

В ведомстве пояснили, что дом 46а, расположенный на улице Дзержинского в Калуге, исключили из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы Постановлением правительства Калужской области от 10.01.2020 № 10. А последнее начисление взносов на капремонт было осуществлено Фондом в декабре 2019 года.

Обращаем внимание читателей на то, что согласно информации Фонда капитального ремонта, они прекратили начисление взносов сразу после исключения из региональной программы, а именно с 1 января 2020 года.

В Фонде капитального ремонта добавили, что возврат ранее уплаченных собственниками помещений взносов на капитальный ремонт осуществляется в заявительном порядке, с предоставлением документов, подтверждающих право собственности, а также реквизитов банковского счета.

- На данный момент в адрес Фонда обратился собственник только одного помещения и 20.03.2020 ему были возвращены ранее оплаченные взносы на капитальный ремонт в полном объеме, - рассказала нам исполняющий обязанности директора Фонда Александр ФЕДОТОВ. - Иных обращений по возврату ранее уплаченных взносов на капитальный ремонт в адрес Фонда не поступало.

Также сотрудники Фонда утверждают, что проинформировали собственников помещений об исключении из региональной программы и порядке возврата ранее уплаченных взносов на капитальный ремонт.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Ирина Будникова , Фото автора
Опубликовано: 09.03.2023 18:00 4 574
Тэги: жкх капремонт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости партнеров
Явные достоинства сумок из экокожи
Причины купить квартиру в Алании
Причины приехать для отдыха в Кисловодск

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru