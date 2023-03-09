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Роман Потехин: «Снижение реальных денежных доходов в Калужской области носит временный характер»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.03.2023 15:51 5 369
Роман Потехин: «Снижение реальных денежных доходов в Калужской области носит временный характер»

Как мы уже сообщали, Росстат подвел итоги 2022 года, и выяснилось, что реальные доходы жителей Калужской области уменьшились на 8,4% по сравнению с 2021-м. Это – самое большое падение в стране.

После этой новости по сети пошло множество слухов и интерпретаций этих данных. Чтобы разобраться, где же правда, что означают эти цифры, как их понимать, мы обратились к экспертам.

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области», член Общественной палаты Калужской области Роман ПОТЕХИН.

- Действительно, по результатам 2022 года такое снижение имеется. Цифры неприятные, но не всегда отображающие полную картину, - говорит Потехин. - Например, заработная плата.  По ее величине Калужская область занимает 3 место в ЦФО. И здесь отчетливо проявился эффект высокой базы: на фоне высоких значений предыдущего года прирост, достигнутый в 2022 году, статистически выглядит не столь значительно, как в других регионах. Одинаковый прирост заработной платы в рублях от большего начального значения всегда даст меньший процент прироста.

Также Роман Потехин отметил, что в сложившихся современных условиях не все зависит от региона и работодателей.

- Мы наблюдаем большое количество ушедших иностранных предприятий, ряд предприятий находится в простое. Все это оказывает большое влияние на экономику региона, - продолжил Роман Потехин. - Калужская область всегда была лидером по привлечению иностранных инвесторов, поэтому их уход так сильно ударил по экономическим показателям. Уход предприятий — это большая проблема, которая в настоящее время решается региональными властями. Многие предприятия хотели бы продолжать свою работу, но санкционная политика недружественных государств не позволяет им этого сделать. Также большое влияние оказывает изменение цен, особенно на зарубежные товары. Усложнившаяся логистика, снижение конкуренции, рост цен на сырье и комплектующие, толкает цены вверх.

Показатель реальных денежных доходов является расчетной величиной и зависит от ряда параметров. Он исчисляется путем деления индекса номинального размера (то есть фактически сложившегося в отчетном периоде) денежных доходов населения на индекс потребительских цен. А вот расчет этих параметров является очень сложным и зависит от огромного количества параметров. Например, для расчета доходов и расходов населения Росстат анализирует цифры более чем из 60 источников. А количество показателей, которые раскладывают в формулах, более 200 тысяч.

- Конечно, на расчет реальных денежных доходов оказывает влияние темп роста заработных плат, повышение цен, закредитованность населения, закрытие и простои предприятий с иностранным капиталом, рост цен на коммунальные услуги... Важной причиной снижения расчетных данных стал уход не просто иностранных предприятий, но и их менеджмента с большими заработными платами. От этого и возможно снижение расчетной величины, - сказал Роман Потехин. - Но не всегда надо полагаться только на статистические данные. При не самых оптимистичных данных по реальным доходам населения, в регионе продолжает развиваться промышленность, продолжает расти заработная плата, безработица является одной из самых низких, постоянно ведется работа по привлечению в регион новых трудовых ресурсов. Уверены, что со временем и на место ушедших предприятий придут новые, тем более что правительством Калужской области постоянно и методично ведется такая работа. Надо отметить, что снижение реальных денежных доходов не имеет фактора тенденции и вероятнее всего носит локальный и временный характер. Ситуация конечно непростая, но мы должны справиться, другого варианта у страны и области просто нет.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.03.2023 15:51 5 369
Тэги: общество деньги доходы
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