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Детский невролог клиники Теорема-мед рассказала о распространённых проблемах у детей

Опубликовано: 10.03.2023 09:42 0 339
Детский невролог клиники Теорема-мед рассказала о распространённых проблемах у детей

Нервная система у детей с возрастом активно развивается, появляются новые навыки и способности. Поэтому многие неврологические отклонения у ребёнка могут начинаться незаметно для родителей. Вовремя выявить нарушения, проведя осмотр и необходимые обследования, поможет врач невролог.

 

Какие проблемы сейчас наиболее часто встречаются у детей разного возраста, рассказала детский невролог клиники Теорема-Мед Юлия ПЕДАШ.

- Юлия Владимировна, с детьми какого возраста вы работаете и зачем показывать ребёнка неврологу?  

- Детский невролог ведет приём детей от рождения до 18 лет. Нервная система очень сложно устроена, для каждого возрастного периода характерны свои особенности ее функционирования. Родители, и даже врач педиатр,  не всегда вовремя могут заподозрить у ребёнка начинающееся заболевание нервной системы. 

- Какие проблемы встречаются у маленьких детей?

- У детей первого года жизни часто встречаются последствия внутриутробных поражений нервной системы, нарушения мышечного тонуса, срыгивания, задержки моторного развития.  Поэтому грудничков лучше каждые три месяца показывать неврологу, чтобы не пропустить проблему. А если возникают вопросы, надо сразу же обращаться к врачу.

У малышей детсадовского возраста нередки задержки моторного развития, речевого развития, бывают трудности с формированием навыков опрятности, невротические реакции, например тики, энурез, нарушения сна, а также расстройства аутического спектра. Кроме того, родители обращаются, если у ребёнка проблемы с адаптацией к детскому саду. Может возникать и гиперактивность. Воспитатели или родители обращают внимание, что ребёнок не любит делать что-то спокойное: собирать конструктор или рисовать, не может долго на чём-то сфокусировать своё внимание, часто меняет деятельность.

-  А что чаще беспокоит школьников?

- Головные боли, боли в спине, невротические реакции (тики и др.), синкопальные состояния (обмороки). 

- Отчего у детей возникают головные боли? 

- Чаще это связано с вегетативной дисфункцией, также головная боль может возникать из-за напряжения. Мигрень проявляется обычно в 14-15 лет, но в редких случаях возникает с 6 лет и обычно имеет наследственную этиологию.  

Головные боли могут указывать и на повышение внутричерепного давления и, к сожалению, на новообразования в головном мозге. Поэтому, если ребёнка они беспокоят, не стоит терять время, лучше как можно быстрей прийти к врачу. 

- А что провоцирует проблемы со сном?  

- Проблемы со сном чаще всего возникают из-за неправильного режима дня, увлечения гаджетами. Бывает, что 3-4-летние дети приходят, им картинку в книжке показываешь, а они пытаются её раздвинуть пальцами, как на экране смартфона. Потому что родители телефон им дают часто, а книжку почти не показывают. Идёт такой активный информационный поток на органы чувств, что маленький ребёнок с ним не всегда справляется.

- Какие обычно обследования требуется пройти?  

- Сначала пациент проходит осмотр, потом, если необходимо назначаются дополнительные обследования. Обычно требуются консультации других специалистов, потому что важен командный подход: ортопед, окулист, кардиолог, педиатр. Для уточнения диагноза часто необходимы инструментальная диагностика: ЭКГ, электроэнцефалография, РЭГ, иногда – Холтеровское мониторирование ЭКГ или артериального давления, нейросонография (УЗИ головного мозга), рентгенологические исследования, МРТ . 

- Можно ли в клинике Теорема-мед пройти обследование?

- Можно пройти функциональную диагностику (ЭКГ, холтеровское мониторирование, электроэнцефалографию), УЗИ, получить консультации других врачей. В трудных ситуациях возможно проведение консилиума специалистов.

- Лечение всегда медикаментозное?

- Не всегда. Часто очень важно наладить режим. Сейчас многие родили перегружают ребенка дополнительными заданиями, желая его всесторонне развивать, но занятия 4-5 раз в неделю - это много для детей любого возраста. Дети устают. Плюс в школе приличная нагрузка. Надо дать ребёнку отдохнуть, возможно, убрать какие-то занятия.  И чтобы вечером не было гаджетов, телевизора. Не нужно делать уроки до ночи. Между домашними заданиями и сном должен быть перерыв. Важны положительные эмоции, прогулки на свежем воздухе, правильное питание с достаточным количеством белка, витаминов, минералов, достаточный ночной сон.

 

+7 (4842) 79-41-07,
8-800-250-15-08
г. Калуга, ул. Московская, 249, стр. 1
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 20

 


Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
 
ООО «Теорема-Мед»
   
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Опубликовано: 10.03.2023 09:42 0 339
Тэги: клиника года – 2023 клиника года
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