В Калужской области пройдет обучение волонтеров «ЛизаАлерт»

В следующую субботу, 18 марта, в городе Жиздра пройдет обучение для желающих вступить в ряды поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеров приглашают к 11:00 на городской пляж в сосновом бору «на отводе».

Обязательным условием является крепкая высокая обувь и теплая и удобная одежда. Также для участия необходимо заполнить форму.

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