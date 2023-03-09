В Калужской области выдали 86 тысяч материнских капиталов

С 2007 года в Калужской области выдали 86,6 тысячи сертификатов материнского капитала. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в региональном управлении Социального фонда.

С 1 февраля на первого ребенка выдается 586 900 рублей, на второго – 775 600 рублей.

В Калуге сертификаты выдают в электронном виде через Госуслуги.

За 15 лет сумма материнского капитала выросла в три раза.

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