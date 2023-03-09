Если учиться, то только на новой технике!

В Калужской области запустили федеральный проект по созданию технопарка профессионального образования.

Первые Федеральные технопарки профессионального образования создаются одновременно в Калужской и Нижегородской областях совместно с Минпросвещения России по федеральному проекту «Профессионалитет». Символическую кнопку, дающую старт проекту, нажали в Нижнем Новгороде министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор региона Глеб Никитин, а в Калужской начало реализации проекта по видеосвязи приветствовал заместитель губернатора Константин Горобцов.

Зачем они нужны

На этот вопрос точно и кратко ответил на церемонии запуска проекта министр просвещения России Сергей Кравцов:

— Новое время ставит новые задачи, которые требуют новых компетенций.

Технопарк будет ежегодно обучать около пяти тысяч специалистов по десяткам специальностей среднего профессионального образования. Для этого на территории технопарка распахнут двери 24 мастерские, оборудованные самыми современными видами техники, на которой в будущем посчастливится работать квалицированным специалистам по робототехнике, сельской промышленности, швейной индустрии, аддитивным технологиям. Образовательный процесс планируется начать 1 сентября 2023 года.

— Мы рассчитываем, что технопарк возьмет на себя сразу несколько важных функций. Во-первых, станет ядром практической поддержки единого образовательного пространства мастерских и производственных площадок. Во-вторых, будет центром повышения квалификации педагогов, опорной точной для наставников. В-третьих, в центре смогут повысить квалификацию преподаватели общеобразовательных дисциплин в колледжах, — пояснил идею создания проекта губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Таким образом, на территории индустриального парка «Калуга-­Юг» в скором времени откроется мощнейший в рамках России учебный комплекс.

На старом тракторе далеко не уедешь

Новую современную сельскохозяйственную технику для федерального проекта обучающих технопарков поставляет компания Ростсельмаш через своего официального дилера в регионе — технического центра «Агрит». Это техника отлично зарекомендовала себя на полях всей России. Более того, агромашины производителя славятся рекордными показателями. Так, зерноуборочный комбайн TORUM 785 и кормоуборочный комбайн RSM F 2650 занесены в Книгу рекордов России за свою высокую, доказанную в полях, производительность.

Являющийся партнером федерального проекта создания обучающих технопарков, Ростсельмаш поставил свою современную технику на калужскую площадку для обучения. Речь идет о кормоуборочном комбайне RSM 161, зерноуборочном комбайне F 2550 и тракторе Ростсельмаш 2400.

Вообще, линейка тракторов Ростсельмаш 2000‑й серии благодаря отличным тяговым возможностям, надежным мостам, сдвоенным колесам, пневмокомпрессору и множеству других современных систем пользуется огромной популярностью у сельхозпроизводителей. Линейка представлена рядом модификаций техники, отличающейся мощностью двигателя, но с одинаковыми техническими характеристиками.

— Мы работаем с Ростсельмаш с 2003 года, — рассказывает заместитель директора ГП «Калужская МТС» Виталий Хаврошин. — За это время приобрели у компании десятки единиц техники. Хочу особо отметить зерноуборочный комбайн RSM 161, за время его эксплуатации не возникало никаких проблем. У меня остались только положительные отзывы. Техника полностью соответствует заявленным характеристикам.

— В 2022 году мы купили у «Агрит», несколько комбайнов и тракторов производства Ростсельмаш, — рассказывает председатель СХА «Колхоз «Маяк» Вадим Галуцкий. — Хочу особенно отметить универсальный колесный трактор Ростсельмаш 2375, он отлично себя зарекомендовал. Он очень комфортен в обслуживании. Хочу отметить, что все тракторы двухтысячной серии у нас в приоритете, очень надежная техника.

Таким образом, обучаясь или повышая мастерство в новом Федеральном технопарке, калужские аграрии будут иметь возможность узнать все нюансы своего дела на самой современной технике, на той, которую используют в хозяйствах области. В этом еще один плюс партнерства Ростсельмаш и проекта «Федеральные технопарки профессионального образования».

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