В Калуге технику МЧС выставят на набережной Яченского водохранилища
В пятницу, 10 марта, на вертолетной площадке набережной Яченского водохранилища в Калуге пройдет смотр техники МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
Мероприятие начнется в 10:00.
- Смотр техники пройдет под руководством начальствующего состава, представителей городской управы города и коммунальных служб, - пояснили в МЧС. - Они ознакомятся с различными образцами спецтехники, стоящей на вооружении различных структур, в задачи которых входит обеспечение безопасности горожан в весенний период.
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