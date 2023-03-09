ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД»: акцент на экологичность и социальную ответственность

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» проводит большое мероприятие для региона в 2023 году — экологическую премию «Чистая Калуга».

В ее рамках во вторник, 28 февраля, состоялся экомарафон. Его гостем стал начальник департамента маркетинговых коммуникаций ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» Антон ЕРЕМИН.

— Антон Юрьевич, расскажите, пожалуйста, об ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД».

— Активное развитие завода началось с покупки в октябре 2013 года существующей производственной площадки в поселке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области.

Основное направление деятельности ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» — ​это переработка нефти и газовых конденсатов различных месторождений РФ. Реализация товарных нефтепродуктов производится как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

На текущий момент завод производит широкую линейку нефтепродуктов различного назначения: для дальнейшей переработки в нефтехимической и лакокрасочной промышленности, для коммунально-­бытовых нужд, судовые малосернистые виды топлива, сырье для производства различных сортов дорожных и строительных битумов.

ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» перерабатывает порядка 1,2 миллиона тонн нефти в год.

Территориально предприятие располагается в Дзержинском районе Калужской области в культурно-­историческом поселке Полотняный Завод.

— Расскажите, как дела обстоят с трудоустройством и условиями работы на «ПЕРВОМ ЗАВОДЕ».

— На «ПЕРВОМ ЗАВОДЕ» средняя заработная плата рабочего персонала начинается от 40000 руб­лей. Предприятие работает в две смены по 12 часов. Зарплаты у нас абсолютно «белые». Они выше рынка.

— Расскажите об отходах на предприятии.

— На «ПЕРВОМ ЗАВОДЕ» разработан проект нормативов образования отходов, в котором все они инвентаризированы.

На отходы от 1 до 4 класса опасности разработаны специальные паспорта, определен компонентный состав. В зависимости от формирования партии, не превышая нормативов хранения, составляющих 11 месяцев, данные отходы вывозятся специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

— Какую площадь занимает «ПЕРВЫЙ ЗАВОД»?

— Мы занимаем примерно 21 гектар. Завод является единственным нефтеперерабатывающим в Калужской области. Естественно, мы являемся одним из самых крупных налогоплательщиков Дзержинского района, регулярно пополняющим государственную казну приличными суммами.

— Как обстоят дела на «ПЕРВОМ ЗАВОДЕ» с выбросами в атмосферу?

— По договору с аккредитованной лабораторией осуществляется производственный экологический контроль, в том числе и в санитарно-­защитной зоне предприятия. Превышений нормативов выбросов нет. Данные периодически выкладываются на нашем сайте. Также в течение года ведется учет объемов выбросов и осуществляется плата за негативное воздействие на окружающую среду.

— Каковы перспективы, связанные с поддержанием экологической ситуации на заводе?

— Дальнейшее неукоснительное соблюдение требований экологического законодательства, разработка и внедрение новейших технологических блоков, замена устаревающего оборудования, выполнение мероприятий программы экологического контроля, что безусловно позволит уменьшить воздействие производственных процессов на окружающую среду района.

— Что «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» делает в социальной сфере по Калужской области?

— Максимально много. В целом «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» старается быть социально ориентированным предприятием. Мы уделяем достаточно много времени именно благотворительности самого различного плана. Это комплексная реконструкция местных храмов и монастырей, помощь специализированным детским учреждениям, приютам для животных. Помогаем школам Дзержинского района в закупке необходимых форм, учебного инвентаря. Сотрудничаем с отделами городской управы Калуги по спонсорству различных мероприятий

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