Калужанка заплатила 180 тысяч рублей, чтобы уехать из России

Жительница Перемышльского района погасила задолженность по кредитам в трех банках после вмешательства судебных приставов. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в управлении ФССП по Калужской области.

В общей сложности женщина отдала 180 тысяч рублей, которые ранее отказывалась выплачивать.

Как пояснили приставы, действенной мерой оказался запрет на выезд из страны. А калужанка в апреле собираются за границу.

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