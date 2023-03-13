Кажется, у нашего ребёнка аденоиды

Опытные врачи-отоларингологи клиники «Астро» рассказали нам о том, в каких случаях аденоиды лечат консервативными методами и когда требуется операция.

Аденоидит – одно из самых распространенных детских заболеваний. Его суть в том, что глоточные миндалины у ребенка находятся в хронически воспаленном состоянии, увеличиваясь при этом в размерах. Как правило, «пик» заболеваемости приходится на возраст 2-7 лет. Заболевание доставляет малышу множество неудобств: затрудненное дыхание, повышение температуры, а в некоторых случаях может приводить и к осложнениям: например, к отитам.

Возможно ли вылечить аденоиды, не прибегая к операции? Об этом нам рассказала врач-отоларинголог Ольга Николаевна Яковец.

Консервативное лечение аденоидов

— Начнем с того, что аденоиды – не сама причина болезней. Глоточные миндалины созданы для того, чтобы защитить нас от встречи с вирусами, бактериями и аллергенами. Эти небольшие образования в носоглотке служат своеобразным фильтром, в котором при контакте с инфекцией образуются лейкоциты – они «атакуют» «врага»; при этом сами аденоиды увеличиваются в размерах. Когда побежденная инфекция выводится из организма, аденоиды возвращаются к исходным размерам.

Получается, что у малышей, иммунная система которых еще не совершенна, аденоиды работают особенно активно. Ведь именно в возрасте 2-3 лет дети начинают посещать детский сад и активно общаются друг с другом. Дети постоянно болеют, а их аденоиды при этом активно работают, что может приводить к увеличению.

Хроническое течение

— Когда можно говорить о том, что заболевание перешло в хроническую форму?

— Насторожить родителей должны частые простудные заболевания и следующие симптомы:

Затрудненное носовое дыхание при общем хорошем самочувствии.

Храп (редко АПНОЭ сна, то есть задержка/прерывание в дыхании).

Экссудативный отит, не поддающийся лечению на протяжении более полугода.

Снижение слуха.

Формирование аденоидного типа лица (приоткрытый рот, одутловатость, отвисание нижней челюсти, изменение прикуса)

Каждое заболевание индивидуально, ведь причин возникновения аденоидов много. Поэтому и симптомы могут отличаться. Например, одной из причин болезни может стать ГЭРБ ( гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), при которой в пищевод забрасывается содержимое желудка. В результате возникает ожог слизистой оболочки пищевода. Когда на такую раздраженную часть попадает инфекция, организм реагирует сильнее, увеличивается вероятность разрастания аденоидов.

Хроническое воспаление может формироваться и на фоне присутствия в организме ДНК-содержащих вирусов, например, вируса Эпштейна-Барра, цитомегаловируса, герпеса. Причиной заболевания могут также быть внутриклеточные инфекции – таких как микоплазма, хламидии – или высокая концентрация патогенной флоры. Поэтому при необходимости мы проверяем маленьких пациентов и на такие заболевания.

К хроническим воспалениям также склонны дети-аллергики.

Рентгенография носоглотки

— Как диагностировать и лечить болезнь?

— Помимо обычного осмотра, в диагностике неоценим рентген. В нашей клинике используется цифровой рентген фирмы Italray, лучевая нагрузка которого минимальна. К тому же исследование можно сделать здесь же, не надо никуда дополнительно ездить с ребенком.

Препараты для лечения подбираются индивидуально. Как правило, это противовоспалительные и противоотечные средства. В зависимости от причины заболевания, может применяться и противовирусная и антибактериальная терапия. Хорошо помогают и физиопроцедуры (например, лазерная физиотерапия).

Когда оперировать?

Когда затруднённое дыхание существенно снижает качество жизни маленького пациента или, хуже того, грозит опасными последствиями, принимается решение об операции.

Об удалении аденоидов нам рассказала врач-отоларинголог клиники «Астро» Олеся Вячеславовна ГУК.

— В каких ситуациях требуется хирургическое лечение?

— Например, когда ребенок страдает апноэ – кратковременной остановкой дыхания во время сна, – поясняет Олеся Вячеславовна. – Помимо того, что он просто не высыпается, из-за частичной гипоксии страдает и головной мозг.

Другой явный сигнал – средние отиты у детей, что однажды может привести к тугоухости.

Третий симптом – деформация лицевого скелета, появление называемого «аденоидного лица». Рецидивирующий кашель, как будто человек чем-то давится и не может откашляться, заставляет ребенка постепенно перейти на дыхание через рот – в результате появляется одутловатость, меняется прикус.

— К операции нужно как-то дополнительно готовиться?

— Важно знать, что оперативное лечение не проводится в острый период заболевания, поэтому мы рекомендуем не водить ребенка в детские учреждения за неделю до операции.

Подготовка к операции стандартная и не занимает много времени. В нее входит сбор анализов и физикальное обследование (например, ЭКГ), консультация педиатра и анестезиолога.

— Как проходит сама операция?

— Ребенок дышит через маску и постепенно засыпает, никаких неприятных и болезненных ощущений он не испытывает. Оперативное лечение происходит через рот, под видеоконтролем эндоскопа с использованием шейвера и лазера.

Резких болевых ощущений после операции нет, но все же ребенок испытывает небольшой дискомфорт, поэтому он может какое-то время проявлять беспокойство.

После окончательного пробуждения ребенка переводят в палату. Через некоторое время, по рекомендации лечащего врача, ему можно предложить воду, а позже дать поесть что-то легкое.

В палате мы наблюдаем пациента до полного восстановления всех физиологических процессов. И выписываем на амбулаторное долечивание

После операции мы, как правило, рекомендуем маленькому пациенту до 10 дней не посещать бассейн, бани, учебные и дошкольные учреждения. Но все дети разные, поэтому рекомендации могут отличаться.

— Всех ли пациентов вы беретесь оперировать?

— Мы принимаем практически всех деток, даже с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, если наши коллеги дают разрешение по сопутствующим патологиям на наркоз и оперативное лечение. Например, мы успешно оперировали детей с пороком сердца, сахарным диабетом, ДЦП и малышей до года,- завершает Олеся Вячеславовна.

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