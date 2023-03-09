В Калужской области чиновника оштрафовали за нарушения при закупках
В Тарусском районе заместитель главы администрации оштрафован на 30 тысяч рублей. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Администрация района закупила световое оборудование для строящейся школы у единственного поставщика без проведения торгов.
Это нарушило права на добросовестную конкуренцию, пояснили в прокуратуре.
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