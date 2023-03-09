В Калужской области ищут пропавшую 33-летнюю женщину

В четверг, 9 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 33-летней Ирины Самусенко.

Женщина исчезла в Брянске 7 марта, но может находиться в нашем регионе.

По информации волонтеров, она нуждается в медицинской помощи.

Опубликованы приметы:

Рост – 165 см,

Нормальное телосложение,

Темно-русые волосы,

Серо-зеленые глаза,

Синяя куртка,

Синие джинсы,

Белый свитер,

Черные ботинки,

Темно-бежевая шапка,

Черная сумка.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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