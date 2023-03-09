В Калужской области ищут пропавшую 33-летнюю женщину
В четверг, 9 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 33-летней Ирины Самусенко.
Женщина исчезла в Брянске 7 марта, но может находиться в нашем регионе.
По информации волонтеров, она нуждается в медицинской помощи.
Опубликованы приметы:
- Рост – 165 см,
- Нормальное телосложение,
- Темно-русые волосы,
- Серо-зеленые глаза,
- Синяя куртка,
- Синие джинсы,
- Белый свитер,
- Черные ботинки,
- Темно-бежевая шапка,
- Черная сумка.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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