В Калуге опубликованы фото всех участниц конкурса «Мисс КГУ»

В ближайшую пятницу, 10 марта, на сцене филармонии в Калуге пройдет финал традиционного конкурса «Мисс КГУ».

На этот раз в числе претенденток на победу 11 студенток университета.

Организаторы конкурса опубликовали список участниц с их фотографиями.

Участница №1 Анастасия Виноградова, Инженерно-технологический институт.

Участница №2 Надежда Белинская, Институт психологии.

Участница №3 Валерия Мерушкина, Институт естествознания.

Участница №4 Дарья Иванова, Институт лингвистики и мировых языков.

Участница №5 Елизавета Скорик, Институт педагогики.

Участница №6 Анастасия Карпушина, Институт истории и права.

Участница №7 Дарина Ханча, Институт психологии.

Участница №8 Екатерина Кирьянова, Институт искусств и социокультурного проектирования.

Участница №9 Анастасия Болдецкая, Институт лингвистики и мировых языков.

Участница №10 Екатерина Рубайло, Медицинский институт.

Участница №11 Милена Логунова, Институт филологии и массмедиа.

Кто, на ваш взгляд, должен победить в конкурсе «Мисс КГУ-2023»? Участница №1 Анастасия Виноградова, Инженерно-технологический институт Участница №2 Надежда Белинская, Институт психологии Участница №3 Валерия Мерушкина, Институт естествознания Участница №4 Дарья Иванова, Институт лингвистики и мировых языков Участница №5 Елизавета Скорик, Институт педагогики Участница №6 Анастасия Карпушина, Институт истории и права Участница №7 Дарина Ханча, Институт психологии Участница №8 Екатерина Кирьянова, Институт искусств и социокультурного проектирования Участница №9 Анастасия Болдецкая, Институт лингвистики и мировых языков Участница №10 Екатерина Рубайло, Медицинский институт Участница №11 Милена Логунова, Институт филологии и массмедиа Голосование заканчивается 21/03/2023

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