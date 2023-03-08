В Калуге опубликованы фото всех участниц конкурса «Мисс КГУ»
В ближайшую пятницу, 10 марта, на сцене филармонии в Калуге пройдет финал традиционного конкурса «Мисс КГУ».
На этот раз в числе претенденток на победу 11 студенток университета.
Организаторы конкурса опубликовали список участниц с их фотографиями.
Участница №1 Анастасия Виноградова, Инженерно-технологический институт.
Участница №2 Надежда Белинская, Институт психологии.
Участница №3 Валерия Мерушкина, Институт естествознания.
Участница №4 Дарья Иванова, Институт лингвистики и мировых языков.
Участница №5 Елизавета Скорик, Институт педагогики.
Участница №6 Анастасия Карпушина, Институт истории и права.
Участница №7 Дарина Ханча, Институт психологии.
Участница №8 Екатерина Кирьянова, Институт искусств и социокультурного проектирования.
Участница №9 Анастасия Болдецкая, Институт лингвистики и мировых языков.
Участница №10 Екатерина Рубайло, Медицинский институт.
Участница №11 Милена Логунова, Институт филологии и массмедиа.
Кто, на ваш взгляд, должен победить в конкурсе «Мисс КГУ-2023»?
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