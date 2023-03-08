Калужане стали тратить меньше денег в магазинах и кафе

В январе оборот розничной торговли в Калужской области уменьшился по сравнению с январем прошлого года на 7,6% - до 20,573 миллиарда рублей. Такой отчет 7 марта опубликовал Калугастат.

Калужане стали на 4,5% тратить меньше денег на продукты. Продажи непродовольственных товаров упали на 10,7%.

В кафе и ресторанах оборот упал на 4,4%.

А вот объем платных услуг населению вырос на 2,5%.

- В структуре платных услуг населению услуги жилищно-коммунального хозяйства составили 40,1% от общего объема, телекоммуникационные – 12,9%, бытовые – 12,1%, медицинские – 10%, транспортные услуги - 6,3% и услуги системы образования – 5,7%, - пояснили в Калугастате.

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