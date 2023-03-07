В Калужской области детей с диабетом обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы
В Калужской области за счет регионального бюджета обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с диабетом 1 типа. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Такие средства позволяют круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови в режиме реального времени.
- Сегодня подписал распоряжение, - заявил Шапша. - Поставил минздраву задачу: обеспечить детей, по которым есть решения врачебных комиссий о медицинских показаниях к применению СНМГ. Это дополнение к существующим диагностическим средствам. Средства на эти цели мы из регионального бюджета выделим. Отдельное поручение минздраву и минфину – чтобы этот механизм позволял нам оказывать помощь таким семьям без проволочек, максимально быстро и удобно.
Напомним, в ноябре прошлого года решить проблему с системами мониторинга потребовала от калужских чиновников прокуратура.
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