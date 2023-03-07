В Калуге инспекторы ГИБДД помогли женщине добраться до роддома за 15 минут

Инспекторы ГИБДД Алексей Зюзин и Евгений Солдатов помогли роженице добраться до роддома. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Полицейские дежурили на дороге Калуга – Тула, когда рядом с ними остановилась «Лада». Женщина-водитель рассказала, что ее дочь вот-вот родит в машине.

Инспекторы с мигалкой за 15 минут доставили женщину в роддом. Успели вовремя. Вскоре родилась девочка.

Уже после выписки женщины из роддома полицейские съездили к ней в город Ефремов Тульской области и подарили автокресло.

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