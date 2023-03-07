В калужских поликлиниках 8 марта откроют только кабинеты неотложной помощи

В среду, 8 марта, в поликлиниках Калужской области будут работать только кабинеты неотложной помощи. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Они будут открыты с 8:00 до 20:00.

Вакцинация и плановый прием врачей в праздничный день вестись не будут.

9 марта учреждения здравоохранения вернутся к обычному графику.

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