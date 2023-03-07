В Калужской области закрыли на карантин пять школьных классов

В двух школах Калужской области закрыли на карантин пять классов. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ, сообщили 7 марта в региональном управлении Роспотребнадзора

В Хвастовичском районе не учатся дети в трех классах. В Боровском – в двух.

В целом по региону заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 15%.

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