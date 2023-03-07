В Калужской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15%

За неделю, с 27 февраля по 5 марта, в Калужской области выявлено 7043 случая ОРВИ и гриппа. Такие данные 7 марта опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15%.

Грипп фиксировался только в Калуге (13 случаев) и Козельском районе (один случай).

- Отмечается снижение количества заболевших по отношению к предыдущей неделе во всех возрастных группах от 8% до 27%, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В больницы с ОРВИ и гриппом попали 36 человек.

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