В Калуге предложили перенести все парковые скульптуры в сквер Ленина

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников в понедельник, 6 марта, выступил с предложением собрать все имеющиеся в Калуге парковые скульптуры советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода.

- Желание одно, чтобы эти скульптуры не пропали вскоре, - пояснил Зельников. - Все предельно просто. Сейчас, на местах, где они есть, за ними никто не наблюдает и их не охраняет. Они не объекты культурного наследия. В парке, под охраной, другое дело. Я об этом.

По его словам, подобных скульптур осталось уже очень мало: девушка с веслом, мальчик с птичкой на Золотой аллее, рабочий.

Зельников подчеркнул, что сквер Ленина как раз подходит для сбора скульптур эпохи социализма.

- Если там еще отрыть скульптуру Ленина со Сталиным, - заявил уполномоченный. - Главное, сохранить скульптуры эпохи социализма в Калуге.

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