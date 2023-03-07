В Калуге ночью нашли пропавшего мужчину
Поздно вечером в понедельник, 6 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщал о пропаже в Калуге 73-летнего мужчины.
Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении.
Найти калужанина удалось после двух часов ночи. Волонтеры не уточняют, где находился пожилой человек.
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