В Калуге ночью нашли пропавшего мужчину

Поздно вечером в понедельник, 6 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщал о пропаже в Калуге 73-летнего мужчины.

Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении.

Найти калужанина удалось после двух часов ночи. Волонтеры не уточняют, где находился пожилой человек.

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