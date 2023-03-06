В Калужской области ищут 16-летнего подростка
В понедельник, 6 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что в нашем регионе может находиться 16-летний Иван Ермаков.
Мальчик пропал 3 марта в городе Владимир.
На данный момент с ним нет связи.
Приметы:
- рост 160 см,
- худощавый,
- темные волосы,
- карие глаза,
- серая куртка с желто-оранжевыми вставками,
- синие джинсы,
- синие кроссовки,
- черная шапка,
- серо-белый рюкзак.
Если вы что-либо знаете о ребенке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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