В Калужской области ищут 16-летнего подростка

В понедельник, 6 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что в нашем регионе может находиться 16-летний Иван Ермаков.

Мальчик пропал 3 марта в городе Владимир.

На данный момент с ним нет связи.

Приметы:

рост 160 см,

худощавый,

темные волосы,

карие глаза,

серая куртка с желто-оранжевыми вставками,

синие джинсы,

синие кроссовки,

черная шапка,

серо-белый рюкзак.

Если вы что-либо знаете о ребенке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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