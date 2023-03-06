В Калуге прошел праздник для активистов территориальных общин

6 марта депутаты Сергей Павлов, Виктор Борсук, Константин Сотсков, Андрей Макаров и Наталия Кононова организовали праздник для активистов территориальных общин, членов ветеранских организаций и жителей своих избирательных округов.

- Мы вместе работаем на благо родной страны, ради счастливого будущего наших детей. Общими усилиями мы помогаем участникам специальной военной операции, стремимся обеспечить наших ребят всем необходимым. Низкий поклон калужанкам, которые вяжут и шьют вещи для бойцов, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь. Вы, как всегда, обеспечиваете нам надёжный тыл! – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Депутаты наградили активистов ТОС почётными грамотами и благодарственными письмами. Всех гостей ждали цветы, сладкие подарки и праздничный концерт.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.