В Калуге умер бывший депутат городской Думы Василий Яковлев

В понедельник, 6 марта, городская Дума Калуги сообщила о смерти бывшего депутата Василия Яковлева.

Он избирался в самый первый состав Гордумы в 1997 году.

Потом вновь выиграл выборы и сложил свои полномочия в 2005 году.

Причины смерти пока не называются.

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