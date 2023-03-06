В Калуге умер бывший депутат городской Думы Василий Яковлев
В понедельник, 6 марта, городская Дума Калуги сообщила о смерти бывшего депутата Василия Яковлева.
Он избирался в самый первый состав Гордумы в 1997 году.
Потом вновь выиграл выборы и сложил свои полномочия в 2005 году.
Причины смерти пока не называются.
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