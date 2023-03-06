Калужская область стала лидером по падению реальных доходов в 2022 году

В 2022 году реальные доходы жителей Калужской области уменьшились на 8,4% по сравнению с 2021-м. Это худший показатель в России, сообщило в понедельник, 6 марта, издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Реальные доходы учитывают уровень зарплат и инфляцию.

В целом по стране доходы снизились на 1,4%. Но есть регионы, в которых все стало заметно хуже. На Алтае снижение на 6,9%, в Магаданской области – на 6,6%, в Ингушетии – на 6,4%, в Калининградской области – на 6,3%, в Пензенской – на 6%.

Ранее, напомним, Росстат сообщал, что средняя зарплата в декабре в Калужской области выросла почти до 66 тысяч рублей.

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