Сбер запустил серию экологических занятий в рамках ESG – проекта «Наше зелёное будущее»

В Калужской области проходят уроки экологии от Сбера для воспитанников детского дома им. В. Т. Попова.

Занятия для ребят проводятся в интерактивном формате: они знакомятся с понятием, принципами и идеологией ESG, смотрят развивающие видео, получают знания в области природопользования, а также развивают навыки умеренного потребления богатств нашей планеты в повседневной жизни.

Проект «Наше зелёное будущее» состоит из четырёх познавательных уроков: «Кожа планеты - Земля», «Лёгкие планеты - Воздух», «Кровь планеты - Вода» и «Сердце планеты – Энергия».

Программа занятий направлена на просвещение подрастающего поколения и показывает, почему важно начать вести экологичный образ жизни уже сейчас.

Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер активно поддерживает и проводит различные акции и ESG-проекты которые формируют экологическую культуру в обществе. Уверен, что проект, разработанный учебным центром Сбера, будет способствовать развитию экосознания у детей».

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