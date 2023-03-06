В Калуге «Лыжня России» собрала рекордное количество участников

В субботу, 4 марта, в Калуге состоялась 41-ая «Лыжня России».

Гонка собрала рекордное количество участников. Как рассказал министр спорта Олег Сердюков, в Анненках и в «Орленке» в общей сложности на трассы вышли 4000 человек.

В прошлом году было 2000 участников.

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