В 13 калужских семьях родились двойни

С начала 2023 года двойни родились у 13 жительниц Калужской области. Такую статистику в понедельник, 6 марта, опубликовал региональный загс.

Шесть случаев было в январе, семь – в феврале.

За весь прошлый год двойни появились на свет в 107 калужских семьях.

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