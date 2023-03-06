Калужане задолжали 400 миллионов рублей по алиментам

За 2022 год в Калужской области судебные приставы взыскали 400 миллионов рублей, которые жители региона не выплатили вовремя своим детям в качестве алиментов. Такую статистику 6 марта опубликовало региональное управление ФССП.

Сумма выросла по сравнению с предыдущим годом на 60%.

Также приставы сообщили об аресте имущества у алиментщиков.

- За прошлый год произведены аресты имущества у 199 неплательщиков алиментов, - пояснили в ФССП. - Большую часть арестованного имущества составляют автомобили, также под арест попадали квартиры, дома, земельные участки и имущество, находящееся по месту проживания граждан.

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