47 свадеб сыграли в Калуге за неделю

За неделю, с 27 февраля по 4 марта, в Калуге сыграли свадьбы 47 пар. Об этом сообщили в понедельник в городском загсе.

Пик пришелся на красивую дату – 03.03.2023. В пятницу расписались 26 калужских пар.

Всего с начала 2023 года в Калуге отпраздновали 273 свадьбы.

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