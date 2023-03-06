В Калуге за неделю родились 105 детей
За неделю, с 27 февраля по 4 марта, в Калуге появились на свет 105 детей.
Девочек, как и во всем феврале, было больше – 59 на 46, рассказали в городском загсе.
В одной калужской семье родилась двойня.
В Калуге появились новые Аглая, Аделина, Андриан, Мирон, Мияна и Яков.
Всего в областной столице с начала 2023 года родились 718 детей.
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