В Калуге за неделю родились 105 детей

За неделю, с 27 февраля по 4 марта, в Калуге появились на свет 105 детей.

Девочек, как и во всем феврале, было больше – 59 на 46, рассказали в городском загсе.

В одной калужской семье родилась двойня.

В Калуге появились новые Аглая, Аделина, Андриан, Мирон, Мияна и Яков.

Всего в областной столице с начала 2023 года родились 718 детей.

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