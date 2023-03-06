В Калуге перезимовали восемь аистов

В калужском Центре реабилитации диких животных «Феникс» удачно провели зиму все восемь аистов, оставшихся в городе прошлой осенью. Об этом 6 марта сообщил орнитолог Юрий Галченков.

Птицы не смогли улететь на зимовку в теплые края из-за повреждения крыльев.

Однако сейчас птиц подлечили и откормили. Ожидается, что они разлетятся, как только станет тепло.

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