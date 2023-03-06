В Калуге срочно ищут доноров крови для женщины
В понедельник, 6 марта, волонтеры сообщили о поисках доноров крови для Нины Николаевны Елизаровой.
- У моей бабушки произошла очень большая потеря крови из-за открывшегося внутреннего кровотечения, она сейчас в реанимации и нуждается в переливании крови, - сообщила Вика Дроздова.
Женщине нужна четвертая отрицательная группа крови.
Станция переливания крови работает в Калуге на улице Горького, 71 по будням с 8:00 до 13:00.
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