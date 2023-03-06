CT News: новости звезд и шоу-бизнеса

Новостной проект CT News – это сетевое издание, журналисты которого публикуют новости на тему звезд и шоу-бизнеса. Портал создан командой редакторов в 2018 году, и с тех пор ежедневно выкладывает свежие материалы на тему шоу-бизнеса.

CT News одним из первых публикует новостные статьи, в которых рассказывается о жизни популярных людей, событий в мире шоу-бизнеса. За создание материалов отвечают квалифицированные журналисты и корреспонденты, работающие из разных уголков РФ. Штат авторов регулярно расширяется, и на данный момент их уже более 50 человек.

Также издание самостоятельно расследует скандалы в мире звезд и обозревает ключевые события шоу-бизнеса. Журналисты портала регулярно следят за главными лицами отечественной и западной сценами шоу-бизнеса, из-за чего статьи выходят оперативно.

Узнать последние события звезд можно в разделе «Звезды». Там собраны все материалы по этой теме, а для поиска по каждой персоне существуют специальные теги. Он находится под постом с новостью, и перейдя по нему можно быстро получить все статьи по выбранному медийному лицу.

Читать материалы CT News можно не только на сайте издания, но и в новостных сервисах, которые предлагают пользователям персонализированную подборку новостных статей – Дзен.Новости и Google Discover.

Также у CT News есть свои каналы в ВК и телеграм. Там показаны все выходящие новости журналистов издания. Так пользователь сам выберет наиболее удобный для себя способ чтения статей.

За немалые 5 лет работы издание заполучило собственную аудиторию, увеличивающуюся с каждым днем. За один день на сайт портала приходят 200 тыс. уникальных пользователей, а в год эта цифра достигает 106 млн человек.

CT News на регулярной основе цитируется другими крупными СМИ – ТАСС, РИА, Коммерсант и Вести. Так издание становится достоверным источником информации, которая тщательно проверяется перед публикацией.

CT News постоянно развивается, добавляя интересные функции и улучшая качество контента. За последний год портал претерпел сильные изменения, из-за чего стал только удобнее и функциональней.

LdtCK1Eo7

ООО «СМАРТ ПРОГРАММАТИК».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.