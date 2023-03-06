Стало известно, сколько карманных денег дают школьникам в Калуге

В понедельник, 6 марта, сервис SuperJob опубликовал результаты опроса, проведенного в Калуге на тему того, сколько денег на карманные расходы дают родители школьникам.

В младшей школе хоть какую сумму получает 65% детей. Чаще всего это до 500 рублей в неделю.

В средней и старшей школе деньги на карманные расходы получают 90% калужских детей.

Причем с возрастом суммы растут. В средней школе четверть школьников имеет от 500 до 1000 рублей в неделю.

Треть старшеклассников получает от родителей до 500 рублей в неделю, треть – до 1000 в неделю, каждый четвертый – от 1000 до 3000 рублей.

Больше 3000 рублей в неделю калужане дают 4% старшеклассников.

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