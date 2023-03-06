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ЛДПР объединяет волонтеров в единое движение «Плечом к плечу»

Дмитрий Ивьев , Фото: Родион Севастьянов, сообщества ВК «Тепло Калуги. Шьем и вяжем для наших» и «ЛДПР Калужская область»
Опубликовано: 06.03.2023 10:00 0 538
ЛДПР объединяет волонтеров в единое движение «Плечом к плечу»

На Донбасс уже отправили 15 тонн гуманитарного груза, в числе которого и продукция калужского швейбата.

В четверг, 2 марта, в Москве состоялась отправка в зону СВО колонны с 15 тоннами продуктов, техники, вещей, собранных со всех уголков страны, в том числе и Калужской области.
В составе этого груза есть и продукция, которую своими руками создал калужский швейбат.

Отправка гуманитарной помощи была организована партией ЛДПР, которая начала глобальный проект по объединению волонтерских групп в разных регионах в единое движение «Плечом к плечу». Благодаря ему каждый желающий может внести свой вклад в Победу.

- На самом деле, в России сейчас всего две партии, - говорит лидер партии ЛДПР Леонид СЛУЦКИЙ. - Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу

Идея объединить всех желающих оказать помощь фронту пришла после того, как полгода назад в Перми к ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.  Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

- На сегодняшний день мы отправили только из Перми уже 17 тысяч тонн готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий, - рассказывает координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова. - Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза.

Калуга тоже не осталась в стороне.

- Из Калуги поступил запрос на материал. Закупили 11 рулонов нескольких видов ткани и привезли нашим женщинам в Калугу, - поделился исполняющий обязанности координатора Калужского регионального отделения ЛДПР Игорь ГОЛОВНЕВ. - Будем поддерживать контакт и дальше. Люди выполняют благородную задачу - помогают нашим военным. Наш святой долг - помочь им в этой деятельности и обеспечить их всем необходимым.

- Сейчас мы раскраиваем этот материал. Из одного рулона у нас получилось 16 комплектов это штаны и толстовка и 15 комплектов термобелья, - говорит одна из швей, участниц движения «Тепло для наших» Наталья.

- Материал хорошего качества, термополотно и флис хаки. Из него будем шить толстовки, штаны, балаклавы - в чем всегда острая необходимость, - сказали по этому поводу организаторы волонтерского движения «Тепло для наших» в Калуге. - Выражаем огромную благодарность от лица нашего движения и бойцов, которые получат изделия из этого материала, ребятам из ЛДПР и Леониду Слуцкому за поддержку! Благодаря помощи ЛДПР с покупкой материала у нас высвобождаются средства, собранные на материалы.

Движением было решено сохранить основную часть сэкономленных средств для покупки профессиональной швейной машинки или оверлока. А на оставшиеся деньги закупили 300 кг парафина, который необходим для производства окопных свечей, куплено 200 подвесов, которые можно устанавливать под свечу и над свечей. Также на внезапно высвобожденные средства было закуплено медицинских товаров для бойцов в два раза больше запланированного.

- Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно, - говорит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. - Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело.  Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Родион Севастьянов, сообщества ВК «Тепло Калуги. Шьем и вяжем для наших» и «ЛДПР Калужская область»
Опубликовано: 06.03.2023 10:00 0 538
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