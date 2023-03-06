Легкий морозец и небольшой снег ожидаются в Калужской области
В понедельник, 6 марта, в Калужской области будет пасмурно.
Утром температура составит -6 градусов, днем воздух прогреется до -3, выпадет небольшой снег.
Ночью похолодает до -8.
Скорость ветра 4-5 м/с.
Наши предки подмечали, весь снег на 6 марта сошел – к неурожайному, бедному году.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!