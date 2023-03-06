Легкий морозец и небольшой снег ожидаются в Калужской области

В понедельник, 6 марта, в Калужской области будет пасмурно.

Утром температура составит -6 градусов, днем воздух прогреется до -3, выпадет небольшой снег.

Ночью похолодает до -8.

Скорость ветра 4-5 м/с.

Наши предки подмечали, весь снег на 6 марта сошел – к неурожайному, бедному году.

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