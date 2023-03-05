Ежемесячно более 300 семейных пар Калужской области разводятся
В субботу, 4 марта, Управление ЗАГС Калужской области сообщило статистику разводов первых двух месяцев текущего года.
Так, в январе 2023 года зарегистрировано 395 актов о расторжении брака.
В феврале цифра ниже: 317.
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