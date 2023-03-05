Губернатор Калужской области рассказал о поездке в Первомайск

В воскресенье, 5 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об итогах поездки на Донбасс.

Первомайск восстанавливают в том числе силой калужских строителей и коммунальщиков.

В прошлом году отремонтировали 12 социальных объектов: школы, детские сады, больницы, сети тепло- и водоснабжения.

Приведено в порядок 27 многоквартирных домов.

- В этом году поможем восстановить еще порядка 35 объектов, - сказал Владислав Шапша. - В том числе колледж, центр внешкольного образования, спортивную школу, медучреждения. Сейчас в городе работает порядка 100 специалистов из Калужской области.

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