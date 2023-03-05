Организации и предприятия Калуги приглашают присоединиться к экологической акции

В субботу, 4 марта, правительство Калужской области объявило о старте ежегодной акции по сбору батареек.

Участвовать в сборе могут коллективы различных предприятий и организаций, их просят заполнить анкету по ссылке.

Батарейки можно сдать в Калуге по адресу: Грабцевское шоссе, дом 73, 4 этаж (кабинеты 408, 414), заранее взвесив вторсырье и указав вес при сдаче, также попросят написать название организации, внесшей вклад в сохранение экологии.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 8 (4842) 41-05-66.

Правительство региона напоминает, одна пальчиковая батарейка загрязняет до 20 кв. метров почвы и около 200 литров воды.

Это территория обитания пары деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

Калужане помогают спасать природу уже 6 лет. За это время удалось собрать более 20 тонн отработанных элементов питания.

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