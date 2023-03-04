Калужский министр предложил запретить пропаганду идеологии чайлдфри

В субботу, 4 марта, министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин в своем телеграм-канале прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет пропаганды среди детей идеологии чайлдфри, предполагающей отказ от рождения детей.

Он поддержал такую инициативу. При этом предложил ужесточить законопроект, полностью запретив чайлдфри в России.

Калугин назвал подобную идеологию дегенеративной.

При этом калужский министр выступил за пропаганду семейных ценностей, рождения и воспитания детей.

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