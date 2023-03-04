В Калуге 26 пар поженились в красивую дату 03.03.23
В пятницу, 3 марта, была одна из дат, которую принято считать красивой – тройки в дне, месяце и годе.
Этот день выбрали для своей свадьбы в Калуге 26 пар, сообщили в городском загсе.
- Искренне желаем молодоженам семейного счастья, благополучия и крепкой любви! – говорится в поздравлении загса. Ранее были опубликованы все красивые даты на 2023 год.
Фото калужских молодоженов.
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