Средняя зарплата в Калужской области выросла до рекордных 65 922 рублей

В декабре средняя начисленная зарплата в Калужской области составила 65 922 рубля. Это самый высокий показатель за год, сообщили в Росстате.

После выплаты подоходного налога калужанин в среднем получил на руки 57 352 рубля.

До этого самым богатым для региона был июнь, когда средняя зарплата приближалась к 55 тысячам.

Самая маленькая в году зарплата зафиксирована в феврале – чуть меньше 47 тысяч.

Средняя зарплата в Калужской области в 2022 году по месяцам.

По средней зарплате за декабрь Калужская область в Центральном федеральном округе уступила только Москве (185 тысяч) и Московской области (92 тысячи).

Напомним, среднюю зарплату в Калужской области планируют повысить до 156 тысяч рублей.

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