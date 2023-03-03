В Калужской области зафиксировано 1311 наркоманов

В Калужской области по данным на 1 января на учете в наркологическом диспансере стоят 1311 человек, которые употребляют наркотики. Среди них есть и несовершеннолетние, сообщили в пятницу, 3 марта, в региональном министерстве здравоохранения.

За 2022 год на учет попали еще 76 калужских наркоманов.

- Употребление наркотиков вызывает изменения психики, аналогичные шизофрении: замкнутость, обеднение эмоциональных реакций, расстройства восприятия, двигательные нарушения, - говорится в предупреждении Минздрава. - Откажитесь от употребления наркотиков!

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