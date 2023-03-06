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Домашний интернет для жителей нашего региона стал доступнее

Опубликовано: 06.03.2023 11:50 0 342
Домашний интернет для жителей нашего региона стал доступнее

Tele2 подготовила специальное предложение для клиентов: три месяца бесплатно при первом подключении домашнего интернета и цифрового телевидения. Акция действует до 11 апреля 2023 года.

Клиенты оператора получили возможность включить домашний интернет в привычный тариф на мобильную связь в 2021 году. К прошлому декабрю Tele2 значительно расширила географию услуги, сейчас предложение доступно во всех регионах присутствия.

Услуга востребована клиентами. Оператор фиксирует рост числа подключений домашнего интернета и цифрового телевидения. Так, во втором полугодии 2022 года количество пользователей тарифа среди абонентов увеличилось в 3 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Специальное предложение – три месяца бесплатно – будет доступно при первом подключении домашнего интернета на всех тарифах Tele2 при выборе любой скорости передачи данных. Абоненты могут воспользоваться акцией в период с 1 марта по 11 апреля 2023 года.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«В рамках единого решения нашим клиентам доступны: мобильная связь, домашний интернет, цифровое телевидение и видеосервис Wink. Это удобно и выгодно, ведь расширение пакета услуг не меняет привычных сроков и способов оплаты базового мобильного тарифа. Клиенту достаточно просто добавить новую опцию к уже знакомому и понятному тарифу. Участвуя в акции, новые пользователи получают три бесплатных месяца. Уверен, что это привлечет к Tele2 активную цифровую аудиторию, которая по достоинству оценит качество услуг».

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут как в салоне связи, так и через мобильное приложение или личный кабинет на сайте оператора. Для этого абоненту необходимо проверить наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбрать требуемую скорость передачи данных, удобную дату и время установки оборудования.

Если клиенту понадобится роутер для домашнего интернета, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку. Подробнее об условиях на сайте tele2.ru.

ООО "Т2 Мобайл"
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Опубликовано: 06.03.2023 11:50 0 342
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