В Калужской области за год родилось рекордное количество зубров

В Калужской области пересчитали зубрят, которые родились за 2022 год. На свет появилось 73 животных, сообщили 3 марта в заповеднике «Калужские засеки».

Самому маленькому зубренку сейчас около двух месяцев.

Учет животных проходит зимой. Работники заповедника изучают следы зубров, места лежек, проводят в визуальный осмотр на подкормочных площадках. Также используются данные фотоловушек.

Всего в этом заповеднике около 400 зубров, а по всей Калужской области - 700.

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