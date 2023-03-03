В калужском небе засняли сближение Венеры и Юпитера

В первые дни марта жители Калужской области имеют возможность наблюдать в небе редкое астрономическое явление – сближение Венеры и Юпитера.

На самом деле между планетами 650 миллионов километров, но с Земли сейчас кажется, что они совсем рядом.

Вечером 2 марта в Калуге небо было затянуто тучами, но в Ульяново Калужской области наша читательница Наталья смогла заснять две планеты на небе.

Теперь планеты будут постепенно удаляться друг от друга на небе.

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