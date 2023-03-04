Опубликованы фото строящейся поликлиники на Правом берегу в Калуге
Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин на днях опубликовал фото новой поликлиники, которая строится в Калуге на Правом берегу.
- Объект очень нужный жителям Правобережья, - прокомментировал Лежнин. - Будем держать на контроле график выполнения работ.
Поликлинику планируется открыть в конце 2024 года. Она будет рассчитана на прием 650 посетителей в смену - 400 взрослых и 250 детей.
Ожидается, что поликлиника будет состоять из трех основных независимых блоков: детская поликлиника, взрослая поликлиника, женская консультация, а также ряда необходимых вспомогательных блоков.
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