В Калуге назвали главные причины детской смертности

В Калуге в администрации губернатора на заседании комиссии по делам несовершеннолетних обсудили проблему детской смертности. В пятницу, 3 марта, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По информации чиновников, главной причиной гибели детей в Калужской области являются несчастные случаи.

В ДТП за 2022 год погибли три ребенка, из-за падения с высоты и утопления – также по три ребенка.

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